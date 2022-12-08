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Представители Беллингема сообщили «Реалу», что «Ливерпуль» лидирует в борьбе за хавбека

Представители Беллингема сообщили «Реалу», что «Ливерпуль» лидирует в борьбе за хавбека

«Ливерпуль» опережает «Реал» в борьбе за полузащитника Джуда Беллингема. Как пишет журналист Sport Bild Кристиан Фальк, представители 19-летнего футболиста сообщили «Реалу», что «Ливерпуль» лидирует в борьбе за игрока.

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