С экс-директора по инвестициям Роснано взыскали 607 млн рублей

Московский суд прекратил уголовное дело в отношении экс-управляющего директора по инвестиционной деятельности «Роснано» Андрея Горькова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, из-за истечения срока давности .
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