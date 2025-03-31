Прохор Шаляпин и Лариса Горьдере: новые слухи о романе на шоу "Привет, Андрей!"

Одиозный певец появился на свет с очередной дамой сердца.На недавнем выпуске программы "Привет, Андрей!" на телеканале «Россия-1» экс-"фабрикант" Прохор Шаляпин, больше известный своими романами, нежели хитами, вновь привлёк внимание зрителей, появившись в студии с певицей Ларисой Горьдере.