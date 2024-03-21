Поздравления с Международным днем таксиста, который отмечается 22 марта 2024 года AdministratorО труд этих сотрудников сферы услуг часто остаётся незамеченным, хотя именно они играют важную роль в обеспечении функционирования инфраструктуры населенных пунктов и помогают людям возвратиться домой в непредвиденных ситуациях.