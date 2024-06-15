Шольц: G7 на саммите в Италии не обсуждала предложения Путина по Украине

Канцлер ФРГ добавил, что вчерашние предложения российского президента были сочтены «несерьезными», и члены G7 уверены, что они были сделаны, чтобы «отвлечь внимание от глобального саммита мира», который сегодня начинается в ШвейцарииЛидеры стран G7 на саммите в Италии не стали обсуждать предложения Владимира Путина по завершению военного конфликта с Украиной, «поскольку все знали, что они несерьезны», сказал канцлер Германии Олаф Шольц телеканалу ZDF.