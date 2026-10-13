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62ИНФО | Новости Рязани

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Спортсменка из Рязанской области взяла серебро на чемпионате России по кроссу

Спортсменка из Рязанской области взяла серебро на чемпионате России по кроссу

Воспитанница спортшколы «Динамо» Елизавета Фишман вышла на старт от Рязанской области. Она пробежала дистанцию в 2 километра всего за 6 минут 53 секунды и заняла второе место.

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