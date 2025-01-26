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Анна Асти вернула «докризисную» цену за корпоративы и роскошные условия

Анна Асти вернула «докризисную» цену за корпоративы и роскошные условия

Анна Асти снова требует 10 миллионов рублей за корпоративы и роскошные условия Певица Анна Асти вернула цену за свои корпоративные выступления на уровне 10 миллионов рублей, который был установлен до кризиса.

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