Анна Асти вернула «докризисную» цену за корпоративы и роскошные условия

Анна Асти снова требует 10 миллионов рублей за корпоративы и роскошные условия Певица Анна Асти вернула цену за свои корпоративные выступления на уровне 10 миллионов рублей, который был установлен до кризиса.
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