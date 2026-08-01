ИА Новороссия Украинский лидер осунулся, постарел, но жив – хотя гиперзвук от наших границ долетает до Киева регулярно.
Почему мы терпим Зеленского? Прозвучало несколько версий: "Тут же превратится в героя"
Комментарии
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Игорь Александров
Надо найти подход к Зеле... Вместо марафета ему пурген подсыпать. И всё! Никому никого мочить не надо. Сам утонет в собственном дерьме.
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1 м.
Krahotylja
Развели схинею.Ценой жизней наших родных делают жизнь подонка нужной миру. Присоединяюсь к позиции о любовницах и счетах верхушки правителей и аллегархов
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1 м.
ВМ
Владимир Моргунов
убивая русских, он пуль не считает ? ПОСЫЛ ГЛУП И ВЫДАН ГЛУПЦОМ !!!
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1 м.
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