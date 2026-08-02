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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Лига Ставок» раздаст фрибеты за ставки на РПЛ и Кубок России

«Лига Ставок» запустила специальное предложение для любителей российского футбола. С 31 июля по 10 августа клиенты смогут получать гарантированные фрибеты за ставки на матчи Российской Премьер-лиги и Кубка России.

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