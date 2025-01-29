Представлен обновленный электрический кроссовер BMW iX[{"type":"text-block","attr":{},"content":"В 2020 году компания BMW представила свой первый электрический кроссовер, не унифицированный с топливными моделями.
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