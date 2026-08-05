Airbus представила проект складного крыла для авиалайнеров нового поколения / © Airbus Проект предусматривает создание крыльев нового поколения для пассажирских самолетов, настолько длинных и эффективных, что для эксплуатации в существующих аэропортах их законцовки придется делать складывающимися.