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Airbus представила проект складного крыла для авиалайнеров нового поколения

Airbus представила проект складного крыла для авиалайнеров нового поколения

Airbus представила проект складного крыла для авиалайнеров нового поколения / © Airbus Проект предусматривает создание крыльев нового поколения для пассажирских самолетов, настолько длинных и эффективных, что для эксплуатации в существующих аэропортах их законцовки придется делать складывающимися.

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