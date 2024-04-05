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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Когда вода станет прозрачной? Гендиректор Водоканала ответил на вопросы барнаульцев

Когда вода станет прозрачной? Гендиректор Водоканала ответил на вопросы барнаульцев

Узнали, как очищают воду сейчас, зачем используют хлор и планируется ли вводить новые технологии для обеззараживания воды Прозрачной водопроводная вода в Барнауле станет примерно через неделю, когда на реках вскроется лед.

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