Богдан Безпалько: Деньги у нас миллиардами уходят на «Соловьев live», а вот на работу с Украиной в бюджете не хватает Ирина Мишина Фото: Создано ИИ/Свободная Пресса Материал комментируют: Айрат Гибатдинов Богдан Безпалько Фраза Владимира Путина о том, что территории, с потерей которых готов смириться Зеленский, на самом деле являются исконно российскими, вызвала большой резонанс в России и на Украине.
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