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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Ученые назвали опасность алкогольно-энергетических коктейлей

Ученые назвали опасность алкогольно-энергетических коктейлей

Сильное негативное воздействие они оказывают, если пить в молодом возрасте Итальянские ученые из Университета Кальяри на острове Сардиния провели исследование о том, как спиртные напитки в сочетании с энергетиками влияют на мозг.

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