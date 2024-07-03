Ученые назвали опасность алкогольно-энергетических коктейлей

Сильное негативное воздействие они оказывают, если пить в молодом возрасте Итальянские ученые из Университета Кальяри на острове Сардиния провели исследование о том, как спиртные напитки в сочетании с энергетиками влияют на мозг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии