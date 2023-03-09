США выпустили на свободу саудовца после 21 года незаконного содержания в Гуантанамо

За два десятка лет заключения гражданину Саудовской Аравии так и не предъявили никаких обвинений. Саудовский инженер Гассан аш-Шарби вышел из военной тюрьмы Гуантанамо после 21 года заключения, которые он провел там без предъявления обвинений.