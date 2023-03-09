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США выпустили на свободу саудовца после 21 года незаконного содержания в Гуантанамо

США выпустили на свободу саудовца после 21 года незаконного содержания в Гуантанамо

За два десятка лет заключения гражданину Саудовской Аравии так и не предъявили никаких обвинений. Саудовский инженер Гассан аш-Шарби вышел из военной тюрьмы Гуантанамо после 21 года заключения, которые он провел там без предъявления обвинений.

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