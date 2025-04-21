«Все по норам»: перемирие закончилось, на Украину обрушились ракеты и бомбы

Объявленное президентом РФ пасхальное перемирие истекло на исходе вчерашних суток. Сразу после этого российская армия начала наносить удары ракетами и авиабомбами, чего не было в течение перемирия, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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