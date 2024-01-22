Врач Хациев: в депрессии, как и в ожирении, нет вины человека

Ожирение и депрессия являются серьезными заболеваниями, которые требуют своевременного лечения. В развитии таких состояний нет вины человека, сообщил хирург, доктор медицинских наук Бекхан Хациев в беседе с «Газетой.
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