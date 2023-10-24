Трамп снова обвинил Россию в краже у США чертежей «супер-пупер-ракеты»

Это произошло в период администрации Барака Обамы (2009–2017 годы), утверждает бывший глава Белого домаБывший американский президент Дональд Трамп выступил с утверждением, что Россия якобы украла у США чертежи и сама построила «супер-пупер-ракету».
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