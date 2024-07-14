ABC News раскрыл детали личности подозреваемого в покушении на Трампа

Томас Мэтью Крукс, подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа, в школьные годы был "просто тихим ребенком", у него не было множества друзей, рассказал телеканал ABC News со ссылкой на его бывших одноклассников.
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