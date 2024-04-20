Шоу-бизнес: О чём молчит Валерия Чекалина, потерявшая дом, мужа и деньги

Уже больше года имена Валерии и Артёма Чекалиных упоминаются почти во всех СМИ. Сначала они попали в поле зрения ФНС и стали фигурантами двух уголовных дел, об уклонении от оплаты налогов и отмывании денег.
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