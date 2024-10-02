Имущество не уйдет с торгов за копейки

Кулуарные аукционы, на которых имущество уходит с молотка ниже рыночной стоимости, могут остаться в прошлом, прозрачные и конкурентные условия привлекут больше предпринимателей, и злоупотреблений на торгах станет меньше.
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