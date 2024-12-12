В Салехарде улицы украсили открытками времен СССР

Столица Ямала готовится в 430-й раз встретить новый год «с нотками ностальгии» — помимо праздничной иллюминации и ледовых фигур на улицах разместили огромные открытки, выпускавшиеся во времена СССР, сообщает пресс-служба администрации Салехарда.