В Салехарде улицы украсили открытками времен СССР

Столица Ямала готовится в 430-й раз встретить новый год «с нотками ностальгии» — помимо праздничной иллюминации и ледовых фигур на улицах разместили огромные открытки, выпускавшиеся во времена СССР, сообщает пресс-служба администрации Салехарда.
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