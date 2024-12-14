Шесть человек спасли при пожаре в квартире на западе Москвы

t.me/МЧС Москвы Шесть человек были спасены при пожаре в 10-этажном доме на западе Москвы."На улице Василисы Кожиной в квартире на 10 этаже 17-и этажного дома произошло загорание личных вещей и мебели", – сообщили в столичном главке МЧС.