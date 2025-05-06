Власти Москвы сообщили о возможных перебоях мобильного интернета с 7 по 9 мая

Также будут введены ограничения на проезд транспортаВ Москве возможны ограничения с 7 по 9 мая в связи с мероприятиями по празднованию 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе мэра и правительства.
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