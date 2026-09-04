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Савельев о Западе КХЛ: «Не разделяю общего восхищения ЦСКА. Это крепкая команда, но не стоит забывать, что еще есть «Локомотив». Боевой сезон будет выдавать «Динамо»

Бывший генеральный менеджер немецкого «Крефельда» Сергей Савельев высказался о командах Западной конференции.

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