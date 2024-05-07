СВО переходит на территорию Запада: Европа стоит на грани массового коллапса инфраструктуры

Александр Кокарев Все предприятия впк Европы и сша должны бумкнуть. Желательно сильно и не раз. И про войну они перестанут заикатся.

НН Надежда Никитина Может и Петров с Башировым, а может и нет. Они бы лучше обратили внимание на то, что народ их почти ненавидит, да мигранты у них в той же теме.