Британское издание Financial Times выпустило материал с заголовком "Россия готовит диверсии по всей Европе".
СВО переходит на территорию Запада: Европа стоит на грани массового коллапса инфраструктуры
Комментарии
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Александр Кокарев
Все предприятия впк Европы и сша должны бумкнуть. Желательно сильно и не раз. И про войну они перестанут заикатся.
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3 час.
НН
Надежда Никитина
Может и Петров с Башировым, а может и нет. Они бы лучше обратили внимание на то, что народ их почти ненавидит, да мигранты у них в той же теме.
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2 час.
фарид сабиров
Пусть бы все там разорвало лишь бы не было войны. А самый верный это что бы они сами все застрелились , меньше будут мучиться от без исходности. После ПОБЕДЫ РОССИИ.
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1 час.
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