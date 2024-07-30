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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Нетс» проявляют интерес к Айзеку Окоро

Форвард является ограниченно свободным агентом и кандидатом на обмен. Права на баскетболиста принадлежат «Кливленду», который запрашивает высокую цену за возможный трейд.

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