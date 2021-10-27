Мировое обозрение

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Опасный пузырь: Федрезерв может обвалить мировые рынки

Опасный пузырь: Федрезерв может обвалить мировые рынки

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. Индекс S&P 500, учитывающий капитализацию сотен крупнейших американских компаний, — на историческом максимуме.

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