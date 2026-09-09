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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анна Фролова: «Узнала, что я еду в Японию, меньше, чем за месяц до турнира. Была готова работать на 300 процентов, меня даже иногда приходилось останавливать»

Российская фигуристка Анна Фролова рассказала, как проходила ее подготовка к сезону.  4-6 сентября Фролова выступила на турнире Kinoshita Group Cup в Токио и завоевала там бронзу.

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