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Бублик о чистке зубов у стоматолога: «Намазали пасть вазелином, вставил кляп, потом шланг, в конце залили то ли Мирамистином, то ли хлоркой »

16-я ракетка мира Александр Бублик рассказал, как сходил на профессиональную чистку зубов у стоматолога.

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