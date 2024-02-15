Оборот "Софтлайна" за год вырос почти на треть

За 2023 год «Софтлайн» достигла исторически рекордных значений по основным финансовым показателям. Так, оборот достиг 91,5 млрд рублей, увеличившись на 29% по сравнению с показателем, зафиксированным по итогам 2022 года; валовая прибыль за 2023 год составила 23,6 млрд рублей, продемонстрировав практически двукратный рост год к году; скорректированная EBITDA возросла до 4,4 млрд рублей за 12 месяцев 2023 года, превысив прошлогодний уровень на 72%; количество сотрудников по состоянию на 31 декабря 2023 года увеличилось до 8 475 человек или на 68% с начала 2023 года.