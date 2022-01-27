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Правила безопасности при эксплуатации газовых приборов

Правила безопасности при эксплуатации газовых приборов

При использовании газовых приборов категорически запрещается: - пользоваться неисправными или поврежденными газовыми приборами;- использовать газовые приборы не по назначению;- нарушать правила и требования безопасного использования газового оборудования, предусмотренных производителем и прописанных в руководстве по эксплуатации;- проводить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика);- разрешать детям пользоваться газовыми приборами;- оставлять без надзора включенными газовые приборы даже на короткое время;- сушить белье над зажженной газовой плитой и сушить волосы над горелками газовой плиты или с помощью духовки;- пользоваться газовыми колонками, газиЧитайте полную новость на Crimea-news.

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