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Мендель: Зеленский вводит санкции против всех, кто за мир на Украине

Мендель: Зеленский вводит санкции против всех, кто за мир на Украине

Глава киевского режима Владимир Зеленский вводит санкции против всех, кто выступает за мир на Украине, заявила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель 13 сентября в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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