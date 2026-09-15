В Рязани 44-летнего мужчину оштрафовали за проезд по улице Почтовой

В ночь на 6 сентября полицейским сообщили о том, что по улице Почтовой проехал автомобиль Geely, повредивший клумбу, информационный стенд и другое имущество, находящееся на улице.
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