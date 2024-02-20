Собянин: участок в 3,5 километра свяжет Варшавское шоссе и трассу М-2 «Крым»

В Москве продлят автодорогу «Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево» до трассы М-2 «Крым». Для этого проложат участок длиной в 3,5 километра, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии