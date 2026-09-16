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Регионы России

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В галерее смартфонов Samsung появится интеграция с Google Фото

В галерее смартфонов Samsung появится интеграция с Google Фото

В фирменном приложении «Галерея» на смартфонах Samsung появится новая функция — нативная интеграция с сервисом Google Фото для облачного резервного копирования снимков и видеозаписей.

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