"Это у нас традиция, привыкай": Иноземные студенты танцуют и разбрасывают деньгами подражая азербайджанским ОПГ

Театр абсурда
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Театр абсурда

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Avia.pro - СМИ Каждое утро я просыпаюсь с мыслью, что сегодня всё будет иначе. Но стоит мне переступить порог Тюменского государственного медицинского университета, как я чувствую себя героиней фильма о потерянных мирах.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Примеры  есть. Рим, Эллада, Византия.
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7 час.
леонид рыбаков
ЕСЛИ ГРАЖДАНСТВО ИМЕЕТ РОССИИ НО НОСИТСЯ С ФЛАГОМ НЕ РОДИНЫ ---ЛИШИТЬ ГРАЖДАНСТВО И ДЕПОРТАЦИЯ --ОДНОЗНАЧНО БЕЗ ВАРИАНТОВ --ЭТО НЕ ПАТРИОТ- ЭТО ЗАСЛАННЫЙ ВРАГ
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1 час.
Сергей Киселев
А  вы  что  в  СВОЕМ  ВУЗе  сопли  жуете?  И  &quot;руководителей&quot;  и &quot;иноземцев&quot; можно  поставить на  место!  ОБЬЕДИНЯЙТЕСЬ,  давайте  отпор!
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16 мин.

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