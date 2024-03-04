Свадьба за 113 млн долларов и более 500 вариантов меню: самый богатый человек Индии женил сына

Как прошло самое роскошное торжество года фото: @radhikamerchant_Мы еще помним роскошную 10-дневную церемонию бракосочетания принца Брунея Абдула Матина, но в прошедшие выходные прошло торжество, которое может посостязаться с ней своей масштабностью.