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Европа смирилась с независимостью России

Европа смирилась с независимостью России

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель анонсировал новую стратегию ЕС по развитию отношений с Россией.

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Nikolay Stepanov
Это будет поставлено в заслугу Путину, Лаврову и Шойгу после их ухода со сцены. Эти имена будут жить в веках.
Виктор Викторов
Можно пригласить медведя на танец, но когда этот танец заканчивать будет решать медведь
Олим Олимов
Европе, с Россией можно лишь дружить, а все остальные варианты, только им самим же хуже!
Надежда
Если и смирилась... вынужденно... гадить все равно не прекратит...(
Vasily Golov
Какие у Евросоюза политики,если они не читали текст Минских соглашений ? Оказывается Украина воюет за Донбасс с вооруженными силами России.Их якобы надо вывести из Донбасса.Они есть в Крыму.Ни одного убитого не было за 7 лет.Вот это не устраивает политиков Евросоюза:"Москва выдвинула обескураживающий тезис о равноправии, решительно отвергла утверждения о чьей-либо исключительности и решительно провозгласила свои независимость и суверенитет."Тогда будьте вассалом США.Что нужно Польше,Латвии,Литве от Газпрома? Дешевый газ.Если СПГ из США,то датируйте ценовую разницу. В 50$ за 1 тыс куб.м.Госпожа Федерика Могерини до сих пор не поняла,что шутки с Россией не так хороши.Италия хочет энергетической независимости?Тогда покупайте газ у Азербайджана.Труба уже проложена.На снимке итальянский премьер.Теперь Италия будет зависима от Азербайджана и Турции.Но независима от России.Шило на мыло сменили.
Владимир Домнин
Ну наконец-то смирилась. Теперь заживем.
Вячеслав Кормилицын
Россия жили и будет жить так как ей хочется.
Олег Иванович
Вертятся как шлюхи под клиентом. Кому подмахнуть не знают.
Alex Немо
Для того чтобы в ейропе окончательно поняли что с Россией нужно дружить, необходимо посадить к насральному еще и наебулину. Сделать Банк России российским и работающим на Россию, а не поддержание западных "демократий".
Тамара Фролова
Что же она Вам как кость в горле?
Alex Немо
А вы видимо ее работой довольны. Надо полагать что это нормально когда средства, полученые бюджетом, вместо использования для развития своей собственной страны центробанк направляет в... поддержку бюджета заведомо враждебного государства, или когда списываются триллионы рублей для санации заведомо лопнувших банков. Ну оно конечно, личных друзей нужно поддерживать в первую очередь, а государство оно все выдержит... Чем еще она вам нравится? Курсом рубля за зеленый фантик в 70 рублей с копейками когда реальная цена фантика ну никак не более 0,3 рубля?
Тамара Фролова
Конкретные примеры
Alex Немо
Вот вам простой пример с официального сайта который ну никак кроме как проправительственным не назовешь. Там есть, и не одна история того, как Набибулина усердно работает против интересов России и народа: https://tsargrad.tv/investigations/afera-desjatiletija-ofshornaja-imperija-na-sluzhbe-u-vlasti_355836
Тамара Фролова
И где там история про Набибулину, ну кроме сплетен?
Alex Немо
А кто по вашему рукойводит центробанком России? Плюс там изложены реальные факты, а не слухи. Если бы не так то авторов бы давно засудили, видео убрали с интернета. Кстати и дело в Нью Йорском суде тоже есть...
Тамара Фролова
приведите хоть один факт из статьи
Alex Немо
А кроме повтора того что вы уже писали, вы можете что-то добавить? Если вам не понятна статья, то к сожалению я вам помочь ничем не могу.
Тамара Фролова
Конечно не можете
Alex Немо
Ну с вами все понятно. В школе вас понимать прочитанное не учили, а по жизни уборщицам магазинов и общественных туалетов понимать и вовсе ничего не нужно. От них требуется только чтобы мусор никто не видел. Удачи в жизни.
bianka Белая
Мне в связи с изложенным вспомнился номер из репертуара театра Лицедеи, где клоуну требовательный голос давал задания изобразить эмоции, типа - ты радуешься и ликуешь. А дальше больше- ты горюешь, но радуешься. Ты доверяешь, но подозреваешь....Боррель примерно такую роль исполняет.:)

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