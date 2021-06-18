Европа смирилась с независимостью России

СМИ. Актуальные новости - здесьПолитикаЕвропа смирилась с независимостью России Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель анонсировал новую стратегию ЕС по развитию отношений с Россией.Вернуться к статье209НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNikolay StepanovЭто будет поставлено в заслугу Путину, Лаврову и Шойгу после их ухода со сцены. Эти имена будут жить в веках.Виктор ВикторовМожно пригласить медведя на танец, но когда этот танец заканчивать будет решать медведьОлим ОлимовЕвропе, с Россией можно лишь дружить, а все остальные варианты, только им самим же хуже!НадеждаЕсли и смирилась... вынужденно... гадить все равно не прекратит...(VGVasily GolovКакие у Евросоюза политики,если они не читали текст Минских соглашений ? Оказывается Украина воюет за Донбасс с вооруженными силами России.Их якобы надо вывести из Донбасса.Они есть в Крыму.Ни одного убитого не было за 7 лет.Вот это не устраивает политиков Евросоюза:"Москва выдвинула обескураживающий тезис о равноправии, решительно отвергла утверждения о чьей-либо исключительности и решительно провозгласила свои независимость и суверенитет."Тогда будьте вассалом США.Что нужно Польше,Латвии,Литве от Газпрома? Дешевый газ.Если СПГ из США,то датируйте ценовую разницу. В 50$ за 1 тыс куб.м.Госпожа Федерика Могерини до сих пор не поняла,что шутки с Россией не так хороши.Италия хочет энергетической независимости?Тогда покупайте газ у Азербайджана.Труба уже проложена.На снимке итальянский премьер.Теперь Италия будет зависима от Азербайджана и Турции.Но независима от России.Шило на мыло сменили.Владимир ДомнинНу наконец-то смирилась. Теперь заживем.ВКВячеслав КормилицынРоссия жили и будет жить так как ей хочется.Олег ИвановичВертятся как шлюхи под клиентом. Кому подмахнуть не знают.Alex НемоДля того чтобы в ейропе окончательно поняли что с Россией нужно дружить, необходимо посадить к насральному еще и наебулину. Сделать Банк России российским и работающим на Россию, а не поддержание западных "демократий".Тамара ФроловаЧто же она Вам как кость в горле?Alex НемоА вы видимо ее работой довольны. Надо полагать что это нормально когда средства, полученые бюджетом, вместо использования для развития своей собственной страны центробанк направляет в... поддержку бюджета заведомо враждебного государства, или когда списываются триллионы рублей для санации заведомо лопнувших банков. Ну оно конечно, личных друзей нужно поддерживать в первую очередь, а государство оно все выдержит... Чем еще она вам нравится? Курсом рубля за зеленый фантик в 70 рублей с копейками когда реальная цена фантика ну никак не более 0,3 рубля?Тамара ФроловаКонкретные примерыAlex НемоВот вам простой пример с официального сайта который ну никак кроме как проправительственным не назовешь. Там есть, и не одна история того, как Набибулина усердно работает против интересов России и народа: https://tsargrad.tv/investigations/afera-desjatiletija-ofshornaja-imperija-na-sluzhbe-u-vlasti_355836Тамара ФроловаИ где там история про Набибулину, ну кроме сплетен?Alex НемоА кто по вашему рукойводит центробанком России? Плюс там изложены реальные факты, а не слухи. Если бы не так то авторов бы давно засудили, видео убрали с интернета. Кстати и дело в Нью Йорском суде тоже есть...Тамара Фроловаприведите хоть один факт из статьиAlex НемоА кроме повтора того что вы уже писали, вы можете что-то добавить? Если вам не понятна статья, то к сожалению я вам помочь ничем не могу.Тамара ФроловаКонечно не можетеAlex НемоНу с вами все понятно. В школе вас понимать прочитанное не учили, а по жизни уборщицам магазинов и общественных туалетов понимать и вовсе ничего не нужно. От них требуется только чтобы мусор никто не видел. Удачи в жизни.bianka БелаяМне в связи с изложенным вспомнился номер из репертуара театра Лицедеи, где клоуну требовательный голос давал задания изобразить эмоции, типа - ты радуешься и ликуешь. А дальше больше- ты горюешь, но радуешься. Ты доверяешь, но подозреваешь....Боррель примерно такую роль исполняет.:)Комментировать
Свежие комментарии