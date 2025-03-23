Назвавшая жену Макрона мужчиной журналистка обжаловала приговор в ЕСПЧ

www.globallookpress.com/Pool Didier Lebrun/Keystone Press Agency Называющая себя независимой журналисткой Наташа Рей, осужденная в Париже за публикации о "мужском поле" жены президента Франции Эмануэля Макрона Брижит обжаловала приговор в Европейском суде по правам человека.