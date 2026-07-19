Политика как он...
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Политика как она есть

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Академик Дынкин назвал понятие «Дух Анкориджа» изобретением СМИ

Академик Дынкин назвал понятие «Дух Анкориджа» изобретением СМИ

Термин «дух Анкориджа», описывающий встречу лидеров России и США на Аляске, оказался лишь выдумкой представителей прессы, не имеющей реального значения, заявил президент ИМЭМО РАН академик Александр Дынкин.

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