Число авиаинцидентов снизилось: Статистикой поделились в Росавиации

В Росавиации сообщили о снижении числа авиаинцидентов за 11 месяцев 2023 году.За 11 месяцев текущего года число авиаинцидентов в России снизилось до 670 случаев, или на 1,3% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.