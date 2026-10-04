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Pentagon Backs Ambitious Plan to Beam Solar Power From Space

Space-based solar power just got another powerful vote of confidence. The United States Department of Defense just inked a contract with solar energy company Overview Energy to “design, build, and test a homing beacon that will enable its space-based solar energy system to accurately beam power from orbit to receiving solar arrays on Earth,” according to a brand new report from Interesting Engineering.

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