Pentagon Backs Ambitious Plan to Beam Solar Power From Space

Space-based solar power just got another powerful vote of confidence. The United States Department of Defense just inked a contract with solar energy company Overview Energy to “design, build, and test a homing beacon that will enable its space-based solar energy system to accurately beam power from orbit to receiving solar arrays on Earth,” according to a brand new report from Interesting Engineering.
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