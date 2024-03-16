Наблюдатели из США и ЮАР не обнаружили нарушений на выборах президента РФ в Херсонской области. На Западе СМИ лживо изображают Россию, рассказали 16 марта иностранные наблюдатели в беседе с «РИА Новости».
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