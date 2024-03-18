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НОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

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Талантливый фотограф Андре Масгроув делает невероятные подводные снимки

Талантливый фотограф Андре Масгроув делает невероятные подводные снимки

Завораживающие картины океанских глубин и жизни подводных обитателей демонстрирует всему миру Андре Масгроув (André Musgrove) — талантливый фотограф, режиссер, фридайвер и инструктор по подводному плаванию.

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