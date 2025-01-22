Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 830 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ильдус Мамлеев
    Немного осталось, подождём посмотрим, хотя уже сейчас скопление на территории Украины этих подонков можно было бы заб...План вторжения в ...
  • Ильдус Мамлеев
    Жене Зе нужен "товар" для продажи за границу на органы, дети лучший вариант. Бизнес и ни чего более!Украина начала от...
  • Амара Карпова
    МОЛОДЦЫ👍👍👍Ямал повысил выпл...

Генпрокуратура обжаловала отказ изъять землю в элитном посёлке «Сады Майендорф»

Генпрокуратура обжаловала отказ изъять землю в элитном посёлке «Сады Майендорф»

В ведомстве уверены, что земли были получены незаконно.Генеральная прокуратура России обжаловала решение Одинцовского суда Московской области, который отказался изъять в пользу государства земли в коттеджном посёлке «Сады Майендорф».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх