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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Касаткина о жаре в Токио: «Если у вас есть крыша, лучше ее закрыть, а не заставлять игроков чуть ли не умирать на корте»

В городе сейчас +32. Во втором круге Касаткина обыграла Деспину Папамихаил (6:4, 6:4) и в четвертьфинале поборется с Джессикой Пегулой.

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