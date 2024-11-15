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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Работа над сюжетом третьей части ремейка Final Fantasy VII завершена, и разработка и...

Работа над сюжетом третьей части ремейка Final Fantasy VII завершена, и разработка и...

Работа над сюжетом третьей части ремейка Final Fantasy VII завершена, и разработка игры идет полным ходомЁсинори Китасэ и Наоки Хамагути приняли участие в семинаре на корейском мероприятии G-Star 2024, в ходе которого дуэт рассказал о трудностях, с которыми столкнулась команда при работе над созданием трилогии ремейков Final Fantasy 7.

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