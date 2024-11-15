Работа над сюжетом третьей части ремейка Final Fantasy VII завершена, и разработка и...

Работа над сюжетом третьей части ремейка Final Fantasy VII завершена, и разработка игры идет полным ходомЁсинори Китасэ и Наоки Хамагути приняли участие в семинаре на корейском мероприятии G-Star 2024, в ходе которого дуэт рассказал о трудностях, с которыми столкнулась команда при работе над созданием трилогии ремейков Final Fantasy 7.