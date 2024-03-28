Что о них известно об арестованых по делу о теракте в «Крокусе»?

Суд отправил под арест еще трех фигурантов по делу о теракте в «Крокусе»Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости Басманный суд Москвы в понедельник, 25 марта, арестовал еще трех человек по делу о нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске, совершенном вечером 22 марта.