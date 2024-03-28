Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Лидия Курзаева
    Молодцы ребята1 Велес - настоящий герой. Слава нашим защитникам! 🇷🇺 👍👍👍Начальник медпунк...
  • Светлана Позднякова
    Побольше бы такихНачальник медпунк...
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    поддерживаю! заигрался Соловьев! и , если раньше я стремился посмотреть его "шоу", то сейчас увы... надоел со своими ...Оскорбительные вы...

Что о них известно об арестованых по делу о теракте в «Крокусе»?

Что о них известно об арестованых по делу о теракте в «Крокусе»?

Суд отправил под арест еще трех фигурантов по делу о теракте в «Крокусе»Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости Басманный суд Москвы в понедельник, 25 марта, арестовал еще трех человек по делу о нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске, совершенном вечером 22 марта.

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