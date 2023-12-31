Малышева рассказала, как ее обманули мошенники

Ирина Малышева рассказала журналистам, что стала жертвой мошенников. Исполнительница главной роли в фильме «Сто дней после детства» искала лекарства для собаки и увидела объявление, где дорогостоящий препарат продавали по старой….
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